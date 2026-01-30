В Москве женщина бросила в квартире 30 кошек и сбежала

Москвичка обнаружила в своем жилье 30 кошек, оставленных арендатором, некоторые из животных находились в критическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

35-летняя арендатор исправно платила за жилье и не вызывала подозрений. Во время плановой проверки владелица нашла в квартире десятки кошек, некоторые из которых находились в плохом состоянии. Мебель, полы и обои были испорчены, в помещении стоял невыносимый запах.

Квартирантка бросила животных в квартире и скрылась. Владелица жилья пытается найти для котов новый дом и готовится к дорогостоящему ремонту, обратилась ли она в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого москвичка с девятью кошками жила в квартире на горе мусора. Женщина игнорировала предписания управляющей организации о необходимости проведения уборки. Хозяйке квартиры предъявили иск о запрете содержания животных квартире и обязанности привести жилище в надлежащее санитарное состояние.