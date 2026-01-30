Подросток надругался над котом приятеля

В Одессе произошел шокирующий инцидент с животным, вызвавший широкий общественный резонанс, сообщают городские паблики.

В сеть попало видео, на котором 17-летний подросток совершает акт сексуального насилия над котом, принадлежавшим его другу. При этом сам друг присутствовал при происходящем и смеясь снимал всё на камеру. После того как запись стала достоянием общественности, виновника разыскали и заставили извиниться перед камерой, где он прямо признался в содеянном.

Несмотря на наличие видеодоказательств и публичного признания подростка, реакция правоохранительных органов вызвала дополнительные вопросы. По данным полиции, инцидент был зафиксирован ещё в начале прошлого года. Правоохранители склонны преуменьшать тяжесть произошедшего, заявляя, что подростки якобы не имели намерения причинить вред животному или совершить действия сексуального характера, а на видео была лишь «имитация». Гибель кота официально была объяснена «проблемами с сердцем», что вызывает недоверие у общественности, учитывая обстоятельства, запечатлённые на видео.

Общественность ожидает от правоохранительных органов тщательного и объективного расследования всех обстоятельств, включая мотивы действий подростков.