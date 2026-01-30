СК возбудил дело после падения глыбы льда на женщину на юге Москвы

Следователи завели уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности после того, как жительнице Москвы на голову упала глыба льда с жилого дома на улице Хавской. Женщина скончалась на месте.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Следователи работают на месте происшествия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели женщины. Прокуратура контролирует ход расследования.

Трагедия произошла днем 30 января. Женщина проходила около дома, когда на нее свалилась глыба. К месту происшествия прибыли экстренные службы. Территорию оцепили.