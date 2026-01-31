Россиянин украл из дома пенсионерки украшения на 250 тысяч рублей и спрятал их в носок

В Тверской области 51-летний мужчина украл у 71-летней женщины украшения и спрятал их в носок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в июле 2025 года в Калязинском районе. Пенсионерка обнаружила, что, пока ее не было, в ее дом через окно веранды кто-то проник. Оказалось, что из серванта похитили золотые украшения.

Подозреваемым оказался ранее судимый за похожее преступление. Предварительно, он сложил украшения в носок и скрылся, после чего уехал в Подмосковье, где продал украденное и потратил вырученные деньги.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ - кража. Мужчину задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.