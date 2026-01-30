Россиянин представился врачом и надругался над 9-летней девочкой

В Санкт-Петербурге осудят мужчину за надругательство над 9-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Россиянину предъявлено обвинение по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, в апреле 1999 года мужчина в подъезде дома в Свечном переулке представился девятилетней девочке врачом и совершил в отношении нее противоправные действия, после чего скрылся.

В ходе работы следователей и криминалистов СК, а также сотрудников МВД установили причастного к преступлению. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. В отношении него уже расследовали уголовные дела по аналогичным преступлениям. Под тяжестью собранных доказательств мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

