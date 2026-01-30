В Екатеринбурге прохожая нашла брошенную на морозе полуторагодовалую девочку

Жительница Екатеринбурга обнаружила во дворе на улице Академика Сахарова полуторагодовалую девочку, которую воспитатели детского сада забыли забрать с прогулки. Об этом сообщает Е1.

© Газета.Ru

Ребенок сидел один во дворе дома возле качелей, женщина отвела девочку в ближайший частный детский сад, воспитанники которого часто гуляют на детской площадке. По словам екатеринбурженки, в этот момент другие дети уже зашли в группу, и никто не хватился пропавшей девочки.

«Взяла ее за ручку, и мы тихонько пошли в этот садик. Мне открыли дверь со словами: «Господи», резко выхватили у меня ребенка и также закрыли дверь, я даже не успела ничего сказать», — рассказала женщина.

Воспитатели заявили, что все воспитанники были на месте, а инцидент, возможно, связан с моментом общего возвращения с улицы

До этого в Кирове шестилетняя девочка сбежала из детсада и уехала в другой район города, ее нашел в подъезде многоэтажки местный житель.