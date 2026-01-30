«Приказал раздеться»: российского тренера обвиняют в издевательствах над ребенком

В лыжном лагере в Ленинградской области произошел случай жестокого обращения с ребенком. Как рассказала петербургский адвокат Юлия Качалина, тренер решил наказать девятилетнего мальчика за нецензурное слово и выбрал унизительный метод, сообщает канал «78».

По словам адвоката, тренер отвел ребенка в спортзал, приказал ему раздеться догола и лечь лицом в пол. Затем он заставил других воспитанников лагеря, разного возраста и пола, по очереди подходить и бить мальчика обувью по ягодицам.

Некоторые дети били с разбега. Ребенок получил не менее 21 удара, плакал и умолял остановить издевательства, но тренер был непреклонен. При этом в зале находилась женщина-тренер, которая не вмешалась.

Адвокат отметила, что, как выяснилось позже, тренер практиковал подобные «воспитательные процедуры» и строго запрещал детям рассказывать о них, пользуясь своим непререкаемым авторитетом. Защита пострадавшего мальчика направила обращения во все компетентные инстанции и добивается возбуждения уголовного дела.