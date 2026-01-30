Глыба льда упала на женщину в Пензе, она скончалась на месте

В Пензе женщина погибла после падения наледи с крыши пятиэтажного дома. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил глава города Олег Денисов.

По его словам, трагедия произошла по адресу улица Ленинградская, дом 10. Ледяная глыба сорвалась с кровли жилого здания, которое обслуживает управляющая компания «УК-Единство». Обстоятельства случившегося будут проверены, а действия сотрудников управляющей организации получат правовую оценку со стороны компетентных органов.

Глава города подчеркнул, что инцидент требует самого серьезного разбирательства и не должен остаться без последствий.

Также, как написал Денисов в своем Telegram-канале, он поручил усилить контроль за очисткой крыш и карнизов, а также провести дополнительные проверки состояния жилых домов по всему городу.

Ранее снежная масса сошла с крыши дома в столице Камчатского края Петропавловске-Камчатском — под завалами нашли тело мужчины.