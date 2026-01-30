Турист разделся и устроил дебош на самолете рейса Нячанг — Бангкок

Турист разделся до нижнего белья и устроил дебош на самолете рейса Нячанг — Бангкок. Об этом в пятницу, 30 января, рассказали в Telegram-канале 112.

По словам одного из очевидцев произошедшего, мужчина спустя некоторое время после взлета начал вести себя странно — он снял одежду и вступил в спор с бортпроводниками.

Пассажир угрожал членам экипажа, а также пообещал, что спрыгнет с воздушного судна. В итоге самолету пришлось произвести экстренную посадку.

В аэропорту дебошира уже ждали сотрудники полиции. При этом турист свое обещание исполнил — он спрыгнул с самолета без трапа и сломал ногу при падении. Его задержали, уточнили в публикации.

В декабре на борту самолета, вылетавшего из Москвы, произошел инцидент с участием певца Алексея Глызина. Пьяная женщина устроила дебош в салоне и набросилась на артиста.

2 декабря авиарейс компании Flydubai сообщением Дубай — Москва задержали на два часа из-за выпившей пассажирки. Инцидент произошел после посадки, когда женщина начала себя неадекватно вести.