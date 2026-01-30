Трехлетний ребенок самостоятельно оделся и ушел из детсада в тихий час

Прокуратура Академического района Екатеринбурга начала проверку частного детского сада после инцидента с самовольным уходом трехлетнего воспитанника. Поводом стало происшествие, случившееся в учреждении на улице Академика Парина в среду, 28 января.

Во время дневного сна мальчик самостоятельно оделся и незаметно покинул здание детского сада. В этот момент воспитатель, обязанная контролировать детей, отсутствовала в спальном помещении и не заметила ухода ребенка.

Мальчик смог дойти пешком до своего дома. Ребенок был обнаружен в подъезде жилого дома соседями, которые и помогли ему.

Примечательно, что руководство частного дошкольного учреждения не стало самостоятельно информировать правоохранительные органы о произошедшем чрезвычайном происшествии.

В рамках проверки надзорное ведомство даст правовую оценку действиям сотрудников сада на предмет соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей. По итогам расследования будут приняты меры прокурорского реагирования