Суд продлил арест силовику, бравшему взятки за постановку мигрантов на учет

Рузский городской суд продлил арест сотруднику миграционного отдела ОМВД по фамилии Цветков, который получал взятки от предпринимателя за постановку иностранцев на миграционный учет.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикиции Московской области.

— Суд принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Цветкова Д. на один месяц 21 сутки, до 22 марта 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина угрожал бизнесмену не принять от него заявление о постановке мигрантов на учет. Предприниматель согласился с требованиями фигуранта и перевел ему 93 тысячи рублей. Позднее Цветков вместе с бизнесменом и тремя соучастниками организовали незаконную миграцию. Впоследствии силовика задержали и отправили его в СИЗО.

Ранее московский суд вынес приговор бывшему полицейскому, бравшему взятки от мигрантов. Он получал деньги как лично, так и через посредников за фиктивную регистрацию приезжих. Мужчину приговорили к 15 годам колонии и оштрафовали на 15 миллионов рублей.