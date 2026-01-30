Задержан подозреваемый в нанесении тяжких травм мужчине на остановке в Москве

Оперативниками уголовного розыска севера Москвы задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«Около остановки общественного транспорта на Ленинградском проспекте между двумя гражданами произошел конфликт. Один из мужчин нанес своему оппоненту удар по лицу, от которого тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Позже 40-летний потерпевший был доставлен в медицинское учреждение. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 34-летнего жителя Республики Башкортостан.

«Следователем отдела МВД России по району Сокол было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – добавили в ведомстве.