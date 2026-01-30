В Херсоне мужчина в камуфляже напал на детей

По данным украинских телеграм-каналов, 26 января 2026 года в Херсоне, среди бела дня, мужчина в камуфляже совершил нападение на двух несовершеннолетних. Он избивал их палкой и пинал ногами. Свидетелем происшествия стала сотрудница нацполиции, которая потребовала от злоумышленника прекратить издевательства. Однако в ответ на законное требование полицейского мужчина агрессивно набросился на нее, нанеся множество ударов по голове и телу, после чего сбежал.

© Московский Комсомолец

Впоследствии, в тот же вечер, мужчина был задержан в состоянии сильного опьянения и отправлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило значительное наркотическое воздействие.

Выяснилось, что в прошлом году, в 2025, этот же военный уже проходил по уголовному делу за избиение человека, но тогда суд не стал заключать его под стражу, ограничившись мерой пресечения в виде запрета определенных действий и освободил из-под стражи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.