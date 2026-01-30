Москвич украл 46 пачек кофе из магазина в центре столицы

Житель столицы украл из магазина на Рогожском Валу 46 пачек кофе. Его задержали, но товара при нем не нашли.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Злоумышленник под видом покупателя зашел в магазин на Рогожском Валу, где сложил в тележку для покупок 46 пачек кофе, после чего, минуя кассу, скрылся с похищенным товаром. Обнаружив пропажу, работник торговой точки обратился за помощью в полицию, — рассказали на сайте ведомства.

После задержания силовики выяснили, что подозреваемый продал кофе. Деньги он успел потратить на себя. Сумма ущерба составила около 19 тысяч рублей. Теперь москвичу грозит до двух лет колонии. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее житель Хабаровского края украл из магазина в подмосковной Ивантеевке 47 пачек кофе. Мужчина не успел покинуть торговую точку, на выходе его встретили росгвардейцы. Силовики выяснили, что подозреваемый находится в федеральном розыске за совершение другого преступления. Мужчину передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств.