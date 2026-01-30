Спасатель поставил точку в споре о пропавшей семье Усольцевых

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых не смогла бы выжить в тайге в течение четырех месяцев без укрытия и помощи. Такое мнение высказал News.ru спасатель и альпинист Денис Киселев.

Напомним, что 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге 28 сентября 2025 года, отправившись к скале Буратинка. В их поисках участвовало от 40 до 200 человек - волонтеры, спасатели, полицейские, военные, родственники, но никаких следов семьи найдено не было.

По мнению спасателя и альпиниста Дениса Киселева, семья не могла бы выжить в лесу без посторонней помощи.

«Без надежного укрытия, зимовья или помощи [Усольцевым] извне, если просто лес, то выжить на подножном корме в течение длительного времени невозможно», — пояснил Киселев.

Он отметил, что семья могла бы выйти к людям, но не за четыре месяца.

СК объяснил, почему срочно возобновил поиски семьи Усольцевых

«За месяц человек может пройти сотни километров, можно было пол-Сибири прошагать», — констатировал спасатель.

В Красноярском крае намерены возобновить поиски семьи Усольцевых в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Ожидается, что ключевым инструментом в новой фазе поисковой операции станет искусственный интеллект для анализа данных аэросъемки.