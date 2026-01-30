На стройке на востоке Москвы нашли труп без головы

Обезглавленный труп мужчины был обнаружен сегодня утром на стройке на востоке столицы.

Как выяснил «МК», инцидент произошел на строительстве ЖК на улице Плеханова. Труп без головы обнаружил прораб во время ежедневного обхода территории. Мертвец лежал на неисправном транспортировочном подъёмнике, который должны были починить.

По рабочему костюму и куртке понятно, что погибший был одним из сотрудников строительной бригады. На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Причины смерти погибшего устанавливается.