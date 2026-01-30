Россиянин лишился пальца во время рейса на нефтяном танкере
Российского моряка с нефтяного танкера MT Unity в индонезийских водах экстренно доставили на берег из-за серьезной травмы, потребовавшей хирургического вмешательства.
Моряка вывезли с нефтяного танкера в водах провинции Ачех из-за резкого ухудшения самочувствия, передает РИА «Новости».
Индонезийские спасатели провели операцию по транспортировке пострадавшего на сушу для оказания срочной медицинской помощи.
Глава местного управления Basarnas Ибну Харрис Аль-Хусейн подтвердил личность эвакуированного, которым оказался Виктор Синяткин.
«Пострадавший был эвакуирован из-за болезни и необходимости дальнейшего медицинского лечения после травмы пальца руки, который пришлось ампутировать», – сообщил чиновник.
Танкер под флагом Гамбии перевозил сырую нефть и следовал из российского порта в Сингапур. Спасательная операция проходила в акватории Индийского океана.
В ноябре 2025 года четверых россиян, заблокированных после аварии катера на скалистом берегу острова Майтхон около Пхукета, эвакуировали тайские военные.