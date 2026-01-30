Тела трех человек нашли в частном доме после пожара

В Нижегородской области произошла страшная трагедия. В поселке Сосновское Сосновского округа загорелся частный жилой дом на улице 1 Мая, в результате чего погибли люди.

Пламя быстро распространилось, охватив значительную площадь в 86 квадратных метров. На экстренный вызов незамедлительно отреагировали пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

Специалистам удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать опасное возгорание. Однако при осмотре выгоревшего дома были обнаружены тела трех человек. Личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Для борьбы с огнем было задействовано пять единиц специальной техники и 13 сотрудников МЧС. После тушения к работе приступили следователи и дознаватели.

Все обстоятельства произошедшего сейчас тщательно выясняются. Дознаватели регионального управления МЧС совместно со следователями Следственного комитета проводят проверку по факту трагедии.