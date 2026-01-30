СК завел дело на двух подростков за побои сверстников на ж/д станции в Москве

Следователи завели уголовное дело в отношении двух подростков 2009 и 2008 годов рождения, которые 27 января нанесли побои сверстникам на железнодорожной станции в Москве.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

— Возбуждено уголовное дело в отношении подростков 2009 и 2008 годов рождения по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, подозреваемые ехали в электричке по четвертой линии Московских центральных диаметров и начали конфликтовать с двумя другими подростками. Ссора продолжилась уже на станции «Поклонная». Фигуранты нанесли побои сверстникам и скрылись. Следователи выясняют, что подтолкнуло подростков пойти на преступление.

Ранее другие подростки стали фигурантами уголовного дела после того, как избили мужчину в электричке маршрута Тверь — Москва-Ленинградская. Они попросили у пассажира сигарету, но тот отказал. Тогда подростки напали на мужчину. Их задержали и предъявили обвинение. В скором времени они предстанут перед судом.