Россиянин изнасиловал и задушил школьницу

В Следственном комитете по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Киржача. Мужчина обвиняется в особо тяжких преступлениях: убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки 2007 года рождения, а также в причинении знакомому вреда здоровью средней тяжести.

© Московский Комсомолец

Согласно материалам следствия, трагические события произошли вечером 10 июля 2025 года. Обвиняемый заметил подростка, выходившего из такси в Киржаче, и последовал за жертвой. На улице Калинина он догнал девочку, применил физическую силу и отвёл её в безлюдное место, где совершил преступление. Чтобы скрыть содеянное, мужчина лишил несовершеннолетнюю жизни, после чего предпринял попытку скрыть тело, забросав его ветками.

Личность подозреваемого была оперативно установлена благодаря записям с камер видео наружного наблюдения, зафиксировавших его передвижение. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину, сославшись на состояние сильного алкогольного опьянения. Судмедэкспертиза признала его вменяемым. На данный момент он находится в следственном изоляторе.

Также в обвинение включён эпизод апреля 2025 года, когда в ходе конфликта в микрорайоне Красный Октябрь обвиняемый нанёс знакомому удар, приведший к перелому челюсти. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.