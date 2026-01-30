Стали известны детали поисков семьи Усольцевых

Пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах в поселке Кутурчин. Об этом сообщает местный портал NGS24.

Источник рассказал журналистам, что вместе с поисковиками на место исчезновения семьи направились и криминалисты.

«Силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы, чердаки — все будут проверять. В конце мая тоже будут две пещеры [смотреть], которые они нашли. Тоже дополнительно обследоваться будут в районе Кутурчина. Там просто про них никто не знал. А сейчас спелеологи выяснили, что есть ещё две пещеры глубокие. Вот в конце мая их будут отрабатывать, если сейчас результатов не будет», — сказал он.

Утром 30 января пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования Красноярского края «Спасатель» сообщила о возобновлении спасателями поисков семьи Усольцевых в районе Красноярска после перерыва.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.