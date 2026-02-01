Двухдневные поиски семьи Усольцевых под Красноярском завершились безрезультатно

Двухдневные поиски семьи Усольцевых под Красноярском региональным поисково-спасательным отрядом «Спасатель» завершились безрезультатно.

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«Завершился выезд спасателей... на проведение повторных поисков пропавшей семьи в Партизанском районе... К сожалению, поиски результатов не дали», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы краевого учреждения.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.