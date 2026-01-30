Восстановлена картина похищения российского подростка

Следователь предъявил обвинение 18-летней жительнице Сургута, участвовавшей в афере с похищением подростка в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета (СК) России.

Девушке вменили мошенничество. Она не признает своей вины, уточняет ТАСС. Ее зовут Аделина Батырова. Она заявляла, что сама стала жертвой мошенников. По ее словам, они угрожали ей ОМОНом и судом, а также назвали данные ее близких.

Следствием восстановлена картина произошедших событий. По данным ведомства, в январе девушка вступила в преступный сговор с мошенниками и по их указанию прилетела в Красноярск. 22 января она пришла домой к 14-летнему подростку, чей отец является крупным бизнесменом. В коттедже элитного поселка девушка и подросток вместе взломали четыре сейфа и забрали из них 2,5 миллиона рублей. Вечером в ресторане Батырова передала деньги курьеру, оставив себе около 31 тысячи рублей. Затем она увезла подростка в арендованную неизвестными квартиру, где ждала дальнейших указаний.

Центральный суд Красноярска арестовал девушку на два месяца.

Школьник ушел из дома вечером 22 января. С заявлением о его пропаже и возможном похищении в полицию обратился его отец — известный красноярский бизнесмен Алексей Капля. Спустя день юношу обнаружили на съемной квартире вместе с неизвестной 18-летней девушкой.