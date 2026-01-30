Иностранец предстанет перед судом в Москве за попытку дачи взятки инспектору ДПС

Столичный суд рассмотрит дело иностранца, который пытался дать взятку сотруднику ДПС.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

— Следователями столичного СК получены неопровержимые доказательства, полностью изобличающие мужчину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Иностранец попытался передать деньги инспектору 14 декабря прошлого года. Тогда он предложил полицейскому 15 тысяч рублей, чтобы он не составлял административный протокол. Инспектор отказался и подозреваемого задержали. В ходе допроса иностранец признал вину. Ему предъявили обвинение.

Ранее другой иностранец стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался дать взятку инспектору ДПС в Москве. Мужчина хотел дать сотруднику 12 тысяч за несоставление протокола об административном правонарушении. В итоге его задержали. Иностранец признал вину.