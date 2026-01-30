В Петербурге предотвратили заказанное Украиной покушение на военного

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что сотрудники российской спецслужбы предотвратили заказанное Украиной покушение на военного в Санкт-Петербурге.

© Ахметов/URA.RU/ТАСС

«Пресечена противоправная деятельность сторонника запрещённой в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — сказали в ЦОС.

Уточняется, что злоумышленник был задержан. У него изъят снаряжённый патронами пистолет Макарова с глушителем.