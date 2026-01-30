В Петербурге задержали агента Украины, который готовил убийство военного

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на российского военнослужащего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным следствия, мужчина являлся сторонником запрещенной в России украинской террористической организации.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, подозреваемый действовал по указанию спецслужб Украины. Он вступил через Telegram в переписку с вербовщиком и сообщил ему о готовности совершить теракт.

Далее мужчина получил оружие от куратора, провел разведку адреса проживания военнослужащего и приготовился к его убийству.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. У него нашли снаряженный патронами пистолет Макарова с глушителем.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 - участие в деятельности террористической организации.