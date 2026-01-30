Следователи предъявили обвинение по делу о похищении подростка в Красноярске

Сотрудники СК обвинили в мошенничестве 18-летнюю жительницу Сургута, причастную к нашумевшему несколько дней назад исчезновению 14-летнего мальчика в Красноярске.

Девушке инкриминируют особо крупное мошенничество, совершенное группой по сговору, уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

В нынешнем январе гражданка по указанию мошенников прилетела в Красноярск, пришла домой к подростку, и они вместе вскрыли с помощью дисковой пилы и кувалды три сейфа, похитив более 2,5 миллиона рублей.

Вечером 22 января рядом с одним из ресторанов Красноярска девушка передала упомянутые деньги курьеру, оставив себе чуть больше 30 тысяч рублей. Затем она и подросток направилась в квартиру, которую сняли для них аферисты.

Тем временем отец мальчика получил сообщение о том, что ребенка похитили, а также требование выкупа - 350 тысяч долларов. Правоохранители за несколько часов нашли мальчика.

Расследование продолжается. Одна из главных задач - найти и обезвредить злоумышленников, организовавших инсценировку похищения ребенка и вовлекших в преступление юную жительницу Сургута.