Жители российского города провалились под землю

В Оренбурге произошел инцидент, связанный с обрушением грунта. Это случилось у здания по адресу улица Монтажников, 7б.

© mk.ru

По предварительным данным, в результате обвала пострадали два человека. Оба были немедленно доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь, за их здоровьем следят врачи.

Обстоятельства происшествия выясняются соответствующими службами. На месте работают специалисты, которые устанавливают причину обвала грунта и оценивают возможные риски.

Глава города Альберт Юмадилов лично проконтролировал ситуацию и проинформировал общественность через свой Telegram-канал. Расследование инцидента продолжается.