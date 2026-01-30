Тело задушенного ребенка нашли в квартире многоэтажки

В Амурской области произошла трагедия. В квартире обнаружило тело малолетнего ребенка без признаков жизни. Об этом информирует пресс-служба регионального Следственного комитета.

© Следком по Амурской области

Установлено, что 29 января 40-летняя жительница города Шимановск задушила своего малолетнего сына. Подозреваемая задержана. Мотивы выясняются.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следователем уже назначен комплекс судебных экспертиз, включая медицинскую, молекулярно-генетическую и психиатрическую.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, выясняя детали преступления и его возможные мотивы. Решается вопрос о заключении женщины под стражу.