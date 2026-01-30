Фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной участвовал в афере из колонии

Дмитрий Леонтьев, осужденный за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной, участвовал в афере, находясь в колонии.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, стало известно из материалов дела.

— Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, по версии следствия, отвечал за связь с Долиной и банковские операции. При этом в разгар реализации мошеннической схемы он находился в колонии по приговору другого уголовного дела, — передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Позднее Леонтьев вышел на свободу и оформил на себя банковскую карту, которая использовалась для получения средств от Долиной. Сам мужчина после задержания не признал вину. Он сослался на другого фигуранта дела Артура Каменецкого. Леонтьев заявил, что якобы просто выполнил его просьбу.

Ранее стало известно, что аферисты использовали 10 счетов в разных банках при хищении денег у певицы. В общей сложности они получили от Долиной около 180 миллионов рублей. Леонтьева и двух других фигурантов осудили на семь лет. Еще один соучастник преступления получил четыре года колонии.