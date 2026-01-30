Глава семьи, убивший жену и детей, оставил сообщение в соцсети

Застреливший жену и двух детей мужчина активно вел странички в соцсетях, где демонстрировал "семейную идиллию". Незадолго до расправы над близкими, житель Калифорнии рассказал, что придумал, как "осчастливить жену". Написав теплые слова, он опубликовал красивую фотографию с завтраком, который якобы приготовил для супруги.

На днях стало известно, что Дэвид Валлерга убил жену и детей в семейном доме в Сакраменто.

"Затем он позвонил в полицию и сказал, что дом заминирован, после чего покончил с собой", - передает New York Post со ссылкой на источник.

Трагедия потрясла сообщество, обнажив разрыв между внешним образом и реальностью насилия в семье. Посты в соцсетях, которые оставлял мужчина, создавали "образ любящего отца", "счастливых жены и детей".

На снимках демонстрировалось, как отец играет с дочкой и домашней ящерицей, ходит по магазинам с сыном, выбирая ему подарки, помогает жене.

Узнав о трагедии, многие соседи не поверили, что такое могло произойти. Однако нашлись и те, кто вспомнил, что иногда слышали крики из дома семьи. Чаще всего мужчина кричал на жену, но доставалось и детям. Расследование продолжается.