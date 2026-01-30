В США мужчина под видом агента ФБР пытался освободить Луиджи Манджоне

В США мужчина притворился агентом Федерального бюро расследований (ФБР) и попытался освободить из тюрьмы Луиджи Манджоне, обвиняемого в расправе над генеральным директором UnitedHealthcare Брайаном Томпсоном. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.

© Газета.Ru

Уточняется, что мужчина по имени Марк Андерсон посетил федеральную тюрьму в Бруклине, где выдал себя за агента ФБР и заявил о наличии у него судебного постановления об освобождении заключенного. По словам собеседника издания, речь шла о 27-летнем Луиджи Манджоне.

После попытки освобождения преступник мужчина был задержан. В бруклинском следственном изоляторе мужчина предъявил водительское удостоверение штата Миннесота. Сотрудники правоохранительных органов при обыске обнаружили у него вилку для барбекю и круглое стальное лезвие.

4 декабря 2024 года Луиджи Манджоне несколько раз выстрелил в гендиректора страховой компании UnitedHealthCare Брайана Томпсона. По информации полиции, у подозреваемого были «недобрые намерения по отношению к корпоративной Америке» и он использовал «призрачный пистолет», распечатанный на 3D-принтере.