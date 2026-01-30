Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянской области при помощи беспилотников. Под огнем оказалось село Новый Ропск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«К сожалению, в результате террористической атаки ранена мирная жительница», — написал чиновник. По его словам, пострадавшую госпитализировали, медики оказали ей всю необходимую помощь.

Кроме того, два гражданских автомобиля получили повреждения. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что под ударом ВСУ оказалась и Ростовская область. Там никто не пострадал.