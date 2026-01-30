СК объяснил, почему срочно возобновил поиски семьи Усольцевых

Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых — Ирины, Сергея и их пятилетней дочери Арины — вновь начались по поручению следствия в рамках расследования уголовного дела.

Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

«Поиски возобновлены по поручению следователя. Это плановые мероприятия в рамках расследования уголовного дела», — рассказали следователи в беседе с РИА Новости.

Ранее краевые спасатели сообщали, что 30 и 31 января организуют повторные поиски семьи Усольцевых. Туристы пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Они вышли в таежный маршрут и перестали выходить на связь. После заявления родственников были развернуты масштабные поиски, но тогда обнаружить людей и признаки их пребывания на местности не удалось.

Ранее сын Ирины Усольцевой, Данил Баталов, опроверг информацию о якобы найденных в автомобиле пропавших 300 тысячах рублей. Планировалось, что поиски возобновят только весной 2026 года после потепления, сообщали волонтеры.