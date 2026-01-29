Взрыв произошел на нефтезаводе в Турции

Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите. Район инцидента оцепили правоохранители и аварийные бригады, сообщает издание T24.

Предварительно, на предприятии взорвался бензиновый резервуар. Погибших и пострадавших пока не выявили. Пожарные уже ликвидировали возгорание на заводе, сотрудники полиции устанавливают причины взрыва.

Ранее мощный взрыв с последующим возгоранием произошли на заводе Otowil в аргентинском Буэнос-Айресе. После взрыва огонь перекинулся на другие здания предприятия. Из-за этого в ближайших 15 кварталах несколько домов остались без электричества.

Незадолго до этого еще несколько взрывов и продолжительная стрельба произошли около международного аэропорта столицы Нигера Ниамея. Последствия случившегося устанавливаются.