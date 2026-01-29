Суд продлил арест организатору «пыточного» рехаба в Подмосковье

Видновский городской суд Подмосковья продлил до 4 апреля срок ареста Максиму Антонову, который обвиняется в организации «пыточного» реабилитационного центра. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Судом вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Антонову на период в четыре месяца, до 4 апреля текущего года», — подтвердили в пресс-службе судебной инстанции.

Антонову инкриминируют похищение человека и незаконное лишение свободы.

Следствие полагает, что Антонов руководил организацией, предлагавшей услуги для людей, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости, а также помощь в адаптации к жизни. Однако лица, находившиеся в этом центре, были незаконно лишены свободы, подвергались насилию, представляющему угрозу для жизни.

Кроме того, отметили следователи, по указанию Антонова его подчиненные незаконно проникли в жилое помещение одного из потерпевших, похитили его и доставили в центр реабилитации, где насильно удерживали.

До этого установленный срок заключения под стражу для Антонова заканчивался 3 февраля.

Ранее следователи задержали главу реабилитационного центра, где издевались над детьми.