Консьержка в Москве заперла мужчину в общественном туалете и ушла домой

В столичном районе Коньково мужчина при выходе из общественного туалета обнаружил, что все двери закрыты, испугался и вызвал спасателей. Позднее выяснилось, что консьержка не проверила помещение и ушла домой. Об этом в четверг, 29 января, сообщил Shot.

По данным журналистов, инцидент произошел на улице Профсоюзной около 20:00.

— Приехавшие на место сотрудники попытались успокоить мужчину и параллельно пилили решетку. Узника вытащили на свежий воздух и передали врачам. Медики не зафиксировали физические травмы, но психологические, скорее всего, остались, — передает Telegram-канал.

