В Подмосковье жильцы двух квартир погибли от отравления газом

В подмосковном Видном жильцы двух квартир погибли из-за отравления газом, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

© Российская Газета

Трагедия произошла в доме на Садовой улице. В квартире на первом этаже нашли трупы двоих мужчин. А в квартире этажом выше - мертвого 82-летнего хозяина и его супругу, потерявшую сознание. Женщину экстренно доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление угарным газом из-за неисправности колонки. Местное подразделение СК возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".