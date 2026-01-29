В Милане нашли тело украинского банкира

Итальянские правоохранители обнаружили тело украинского бизнесмена и банкира Александра Адарича недалеко от отеля на центральной улице Виа Нерино в Милане. Об этом пишет Il Giorno.

По данным портала, номер, где проживал бизнесмен, стоил €300 за ночь и был зарегистрирован на чужое имя.

«Личные данные украинца стали известны из одного из документов, удостоверяющих личность, найденных в отеле: все с одной и той же фотографией — Адарича, — но с разными национальностями и именами», — отметил автор статьи.

Обозреватель пояснил, что вскрытие тела еще не проводилось. Вместе с тем, по его словам, обстоятельства произошедшего вызывают множество вопросов у итальянских правоохранительных органов.

В частности, внимание стражей порядка привлекло то, что двое неизвестных, предположительно сопровождавших украинца, спешно покинули гостиницу после случившегося.

Напомним, что Адарич — банкир с многолетним опытом, он работал начальником кредитного управления донецкого отделения «Приватбанка», а также в правлении «УкрСиббанка», владел Евробанком, а также Фидобанком (ранее СЕБ Банк).

На момент смерти Адарич занимал «ведущую должность» в люксембургской компании по недвижимости Alfaro Real Estate, а также был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina.