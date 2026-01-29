Убийца женщины в Дагестане назвал мотив преступления

Подозреваемый в убийстве женщины в Дагестане 28-летний мужчина на допросе заявил, что сделал это после того, как сожительница стала требовать с него деньги с продажи ее авто.

© Московский Комсомолец

Мужчина был задержан силовиками 29 января. На допросе он рассказал, что 15 января продал машину 36-летней Мальвины, после чего она начала требовать с него деньги.

После этого фигурант уголовного дела назначил женщине встречу, забрал ее и привез ночью в свою квартиру, а затем решил ее задушить.

Россиянин задушил сожительницу, потом завернул в одеяло, вывез на речку, расчленил и сжег. После этого стал скрываться от полиции.

Напомним, обгоревшие останки матери троих детей из села Джалган Дербентского района, нашли спустя шесть дней после пропажи на окраине села. Убитая и подозреваемый состояли в отношениях, мужчина был неоднократно судим.