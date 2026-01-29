Задержан подозреваемый в расчленении женщины в Дагестане

Полиция Дагестана задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы селения Джалган, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

36-летняя Мальвина М., мать троих детей, пропала 23 января. Родные подняли тревогу сразу же, как только женщина перестала выходить на связь. Организовали поиски, в ходе которых на окраине села в Сулейман-Стальском районе были обнаружены обгоревшие фрагменты тела.

На фоне инцидента республиканское МВД объявило в розыск жителя Дербента Ражидина Я. В четверг, 29 января, стражи порядка задержали его.

«Он [подозреваемый] доставляется в следственные органы», — уточнила Волк.

По данным следствия, 28-летний Ражидин Я. и 36-летняя Мальвина М. незадолго до трагедии заключили никях — мусульманский обряд бракосочетания.

После этого мужчина без согласия супруги продал принадлежавшую ей «Ладу Приору» жителю Грозного за 600 тыс. рублей. Женщина не согласилась с такой сделкой и обратилась в полицию с заявлением об угоне. В тот же вечер Ражидин приехал к ней, чтобы «обсудить ситуацию».

По словам местных жителей, подозреваемый уже имел проблемы с законом — его судили за угон и сбыт наркотиков.