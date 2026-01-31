Задержанный за расчленение многодетной россиянки высказался о своей вине

Дербентский городской суд в Дагестане взял под стражу мужчину по делу о расчлененной многодетной жительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

© Lenta.ru

Мужчину подозревают в расправе над 36-летней женщиной, которая пропала 23 января в Дербентском районе. Во время допроса он дал признательные показания. Фигурант пробудет в СИЗО до 27 марта.

Жительница селения Джалган вышла из дома и не вернулась. Позже на окраине села нашли обгоревшие останки расчлененного женского тела. Подозреваемым стал ее сожитель — 28-летний Ражидин Яралиев. У женщины остались трое несовершеннолетних детей.