Почти 100 тысяч россиян остались без воды

В Саратове почти 100 тысяч человек остались без холодной воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что без доступа к питьевой воде остались жители Кировского, Волжского и Ленинского районов города.

«Произведено отключение холодного водоснабжения... в виду ремонтных работ на городском водопроводе D-1000», — сообщили в прокуратуре.

В зоне отключения оказались 244 многоквартирных дома, 1233 частных дома, 18 объектов социальной инфраструктуры и 5 котельных. В общей сложности воды лишились более 98 тысяч человек. Когда завершатся ремонтные работы, пока не известно. Их проведение будет контролировать прокурор области Сергей Пилипенко.

Ранее жители Гукова Ростовской области остались без воды более чем на 10 дней. Доступ к ресурсу перекрыли 16 января из-за крупной аварии. Водоснабжение должны были полностью восстановить 26 января, однако жители утверждали, что на следующий день после обещанной даты проблема по-прежнему была.