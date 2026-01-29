Россиянку избили из-за места в автобусе в час пик

Жительницу Барнаула ударила незнакомая женщина из-за конфликта в автобусе. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел утром 28 января в барнаульском автобусе N47. Девушка утверждает, что села спустя примерно 20 минут поездки, установила на наручных часах будильник на 10 минут и уснула. Но ее внезапно разбудила незнакомка, которая потребовала немедленно встать и уступить место бабушке. Девушка послушалась, но пожилая женщина с костылем уже нашла свободное сиденье.

"Я вновь села на свое место, однако женщина была явно недовольна и продолжился шквал оскорблений (очень грубых и неуместных), как меня лично, так и всего поколения в целом. Я достаю телефон, начинаю снимать женщину и прошу повторить то, что она только что сказала, а она, в свою очередь, начинает лупить меня по рукам", - описывает горожанка.

По ее словам, женщина дважды ударила ее по задней части головы и по лицу, от чего на носу и щеке осталась рана, и едва не выбила телефон из рук. Потерпевшая сняла побои и написала заявление в полицию. В УМВД по городу ситуацию в общественном транспорте пока не комментировали.