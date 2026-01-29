«Будете плакать»: охранник гимназии в Петербурге угрожал детям палкой с гвоздями

В Санкт-Петербурге охранник угрожал избить школьников палкой с гвоздями.

Инцидент произошел в гимназии №628 на улице Коммуны. Судя по видео, опубликованному Telegram-каналом «Ржевка», охранник подошел к школьникам с дощечкой в руках и пообещал, что ударит, если услышит еще одно слово.

Мужчина был явно раздражен их поведением, но вреда подросткам не причинил. До сих пор, по словам сотрудников учреждения, он не проявлял агрессию.

Как стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке», участниками конфликта оказались ученики 7-го класса, которые уже давно провоцируют окружающих на конфликты, громко ругаясь и хулиганя.

Пока в гимназии не комментировали ситуацию.

До этого в Петербурге шестикласснику выстрелили в ухо из ракетницы. По данным полиции, 15-летний юноша достал пусковое устройство «Сигнал охотника» и выстрелил в сторону 13-летнего оппонента. Мальчик получил травму уха и сам обратился в травмпункт. Там ему оказали помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.