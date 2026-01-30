В Пензенской области при пожаре погибли двое мужчин

В Нижнеломовском районе Пензенской области во время пожара погибли два человека. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального Следственного Комитета.

© Российская Газета

Ночью 30 января в доме по улице Сергеева в городе Нижний Ломов произошел пожар. После его тушения пожарные обнаружили тела двух мужчин в возрасте 57 и 60 лет.

"Во время осмотра места происшествия каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, на погибших не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Пензенской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины пожара.

Следователи напомнили, что во избежание трагических последствий следует соблюдать правила обращения с огнем, безопасной эксплуатации электроприборов, а также газового и печного оборудования.