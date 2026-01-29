Появились новые подробности любовной драмы с погибшими в Сергиевом Посаде

Стали известны новые подробности криминальной драмы в подмосковном Сергиевом Посаде, где 27 января 27-летний мужчина убил свою сожительницу, тяжело ранил соседку, а потом покончил с собой. Есть все основания предполагать, что погибший Давид готовил преступление заранее.

© Московский Комсомолец

О событиях, предшествовавших трагедии, местному репортеру Андрею Трофимову рассказали очевидцы. Выяснилось, что Давид снял квартиру в Сергиевом Посаде примерно в 15 минутах езды от дома будущей жертвы, 33-летней Дарьи. В том же доме поселилась его мать. Она опасалась за психическое состояние своего сына, который страдал из-за неразделенной любви к женщине-врачу. Женщина пыталась нанять ему психолога, устраивала его в медучреждение, но все было бесполезно. Вскоре после Нового года напуганная мать Давида рассказала соседям по подъезду и рассказала о том, что ее сын готовится к преступлению, но остановить его она не в силах. Более того, он якобы даже купил нож и описал, что именно сотворит с подругой, которая, как ему казалось, его отвергла. Свидетели вызвали полицию. Однако мать в итоге отказалась от заявления, и Давид смог претворить в жизнь жуткий план.

Спустя 25 дней убийца вломился в квартиру к Дарье и ее восьмилетнему сыну с ножом в руке. Девушка успела выбежать в тамбур и постучаться к соседке, но попытки спастись не увенчались успехом. Давид ранил соседку, нанес подруге ножевые ранения, несовместимые с жизнью, а после — покончил с собой. Мальчик, к счастью, не пострадал.

При этом мать Давида терроризировать соседей не перестала. Буквально вчера она угрожала соседям расправой, обвиняя во всем убитую Дарью и всех, кто что либо знал. Инициативная группа уже обратились к хозяину арендованного ею жилья с просьбой выселить неадекватную женщину: словесные запугивания действительно могут перерасти в действия.

Кстати, погибшая Дарья — не первая возлюбленная Давида. Несколько лет назад он встречался с некой особой, у которой тоже есть ребенок. Но бывшая пассия, скорее всего, вовремя заметила агрессивное поведение будущего убийцы и разорвала отношения.