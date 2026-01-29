Мирный житель ранен дроном ВСУ в Брянской области

В Брянской области мужчина ранен украинским беспилотником, который атаковал движущийся гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

FPV-дроны украинских вооруженных формирований атаковали село Новый Ропск Климовского района. Один из беспилотников целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю.

В результате атаки осколочные ранения получил мирный житель. Пострадавший мужчина доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Автомобиль получил механические повреждения. Информация о последствиях атаки уточняется. На месте работают оперативные и экстренные службы.