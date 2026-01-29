Бабушку пяти внуков расстреляли в качестве «мести» у порога дома

Жестокое убийство бабушки пяти внуков в Виррале (Англия) оказалось местью наркоторговцев. Джеки Раттер была застрелена у собственного дома за то, что её сыновья украли телефон, использовавшийся для незаконного оборота наркотиков.

Трое мужчин были признаны виновными в жестоком убийстве бабушки, которую застрелили у порога её собственного дома в Виррале. Джеки Раттер стала жертвой преступления, которое, как установила Королевская прокуратура, было совершено в качестве мести за потерю мобильного телефона, использовавшегося для незаконной торговли наркотиками. Её сыновья незадолго до трагедии забрали этот телефон у Джеймса Бирна, а также похитили у преступников наркотики и наличные деньги.

Суд Ливерпуля заслушал детали того вечера. Около часа ночи к дому Джеки на Мидоубрук-роуд в Мортоне подъехал чёрный автомобиль. Саймон Аллен, заранее проведший разведку, ожидал неподалёку. Из машины вышли Джеймс Бирн и ещё один пассажир, который до сих пор скрывается от правосудия. Когда ничего не подозревающая Джеки открыла дверь, в неё дважды выстрелили. Водитель Барри Глинн попытался скрыться с места преступления, а Аллен встретил сообщников на соседней дороге, обеспечив им два других автомобиля для побега. Чтобы уничтожить улики, чёрный автомобиль был подожжён, после чего преступники разъехались на серебристой машине и мотоцикле.

В ходе длительного судебного процесса Джеймс Бирн, Саймон Аллен и Дэвид Харрисон были признаны виновными не только в убийстве Жаклин Раттер, но и в хранении огнестрельного оружия с боеприпасами и в поджоге. Барри Глинн был оправдан по статье об убийстве, но признан виновным в непредумышленном убийстве. После оглашения вердикта Бирн швырнул в Аллена бутылку воды, когда их уводили в камеры, а Аллен в ответ попытался наброситься, но был удержан охраной.

Старший детектив-инспектор Стив Макграт выразил соболезнования семье погибшей: «Мать шестерых детей и бабушка пятерых внуков была жестоко убита, и её родным пришлось заново пережить её последние минуты в ходе судебного разбирательства».