Во Владивостоке стая бездомных собак набросилась на ребенка

Во Владивостоке произошёл очередной трагический инцидент с участием животных: жертвой нападения стаи бездомных собак стал ребенок. Информация о случившемся была подтверждена региональным управлением Следственного комитета по Приморскому краю.

Как уточняют в ведомстве, поводом для проверки стали сообщения, появившиеся в медиапространстве. Предварительно установлено, что 29 января 2026 года на улице Архангельской группа безнадзорных животных набросилась на ребёнка. По итогам первичной проверки следственные органы возбудили уголовное дело. Речь идёт о возможном оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также о халатности со стороны ответственных должностных лиц.

В настоящее время расследование находится под особым контролем краевого управления СК. Следователи поэтапно восстанавливают картину произошедшего, выясняют все обстоятельства нападения и проверяют, были ли приняты надлежащие меры по обеспечению безопасности жителей района.